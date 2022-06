Morte Fabio Palotti | fu omicidio colposo | indiziato l’amministratore della ditta incaricata dei lavori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 giugno 2022) Per ladi, l’operaio 39enne morto mentre stava riparando un ascensore all’interno degli uffici del Ministero degli Affari esteri eCooperazione Internazionale, c’è un presunto colpevole. O quanto meno responsabile. Questo è quanto ha stabilito le indagini fatte dai CarabinieriStazione Roma Ponte Milvio unitamente a personaleSezione di P.G. – Ispettorato Igiene e LavoroProcuraRepubblica di Roma, che oggi hanno eseguito un’ordinanza che dispone il divieto di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per 6 mesi, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiestaProcuraRepubblica di Roma, nei ...