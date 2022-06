Monaco, tutto pronto per il G7 su Ucraina ed energia (Di sabato 25 giugno 2022) L’appuntamento è per domenica 26 giugno, quando i grandi del G7 si riuniranno a Monaco di Baviera, in Germania. Alla vigilia del vertice internazionale nella città tedesca si è svolta una marcia di protesta di attivisti e ambientalisti. Sabato 25 giugno circa 4mila persone hanno marciato a Monaco chiedendo ai leader del Gruppo dei 7 paesi più industrializzati del mondo di agire per combattere la povertà. Ma anche il cambiamento climatico e la fame nel mondo. E porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi. I leader di Stati Uniti, Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Canada e Giappone si incontreranno domenica 26 giugno all’inizio di un vertice di tre giorni allo Schloss Elmau sulle montagne bavaresi. L’obiettivo è quello di aumentare la pressione sulla Russia. Mosca sta vincendo la guerra nel Donbass (Est) e nel Sud ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 giugno 2022) L’appuntamento è per domenica 26 giugno, quando i grandi del G7 si riuniranno adi Baviera, in Germania. Alla vigilia del vertice internazionale nella città tedesca si è svolta una marcia di protesta di attivisti e ambientalisti. Sabato 25 giugno circa 4mila persone hanno marciato achiedendo ai leader del Gruppo dei 7 paesi più industrializzati del mondo di agire per combattere la povertà. Ma anche il cambiamento climatico e la fame nel mondo. E porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi. I leader di Stati Uniti, Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Canada e Giappone si incontreranno domenica 26 giugno all’inizio di un vertice di tre giorni allo Schloss Elmau sulle montagne bavaresi. L’obiettivo è quello di aumentare la pressione sulla Russia. Mosca sta vincendo la guerra nel Donbass (Est) e nel Sud ...

Pubblicità

AS_Monaco : Grazie di tutto, Mister @VitoMannone88 ! ?????? Bon courage pour la suite ! #GrazieVito - infoitinterno : Monaco, tutto fatto per Minamino: la conferma arriva da Clement - CalcioPillole : Si apre una nuova pagine di carriera per Takumi #Minamino: il giapponese è atteso in Francia, alla corte del… - manonafence : @SfigataMente si, tutto bene. e ho dormito 2 ore. partirò sicuramente alla fine della settimana. ma probabilmente a… - schieppo871 : @DiUbriachi @ZonaBianconeri Purtroppo è solo un’idea da tifoso. Bonucci rimane ancora 2 anni, hai investito su Gatt… -