Marcel Jacobs torna in pista agli assoluti di atletica a Rieti | stasera la gara dei 100 metri – a che ora correrà

(Di sabato 25 giugno 2022) I dubbi erano tanti, ma più di un segnale aveva fatto intuire che sarebbe rito a sfrecciare sulla. L’annuncio ufficiale ha quietato gli animi:, il campione olimpico dei 100 e della 4×100 parteciperà ai Campionati Italianidi. “Ciao a tutti grande sorpresa: domani gareggerò”, ha scritto in inglese su Twitter il poliziotto bresciano, chei 100allo stadio Guidobaldi, con batterie alle 19.13 e finale alle 20.35. Rientrerà quindi ina 38 giorni dall’ultima (e unica) uscita stagionale sulla sua distanza, al meeting di Savona il 18 maggio. Dopo quella(9.99 ventoso in batteria, 10.04 regolare in finale), lo sprinter delle Fiamme Oro è stato costretto a ...

Ha inoltre confermato la sua partecipazione anche l'ex Virtusnei 100 metri per una finale stellare che quasi certamente sabato alle 20.35 vedra' in pista anche gli altri due ori ...ha parlato nella giornata di domenica 19 giugno. Il campione olimpico azzurro ha presenziato ad un incontro presso il Lions Club Colli Morenici di Brescia ad un incontro con lo scopo di ... Marcel Jacobs torna in pista agli assoluti di atletica a Rieti: stasera la gara dei 100 metri – a che… Sabato e domenica a Rieti andrannon in scena i Campionati Italiani Individuali Assoluti di Atletica Leggera: fra i migliori atleti di tutta la penicola anche i ragazzi e le ragazze della Virtus e del ...Marcell Jacobs è ora pronto per tornare in pista. E lo farà anche con qualche giorno d’anticipo. Il campione olimpico ha infatti annunciato su Instagram che sabato 25 giugno correrà i 100 metri agli A ...