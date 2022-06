Maneskin | Damiano lancia un’occhiataccia alla fan che mostra un cartello | “Anche io sono stata Coraline” Ecco cosa è accaduto

(Di sabato 25 giugno 2022) Lei si chiama Alice ed ha avuto un permesso per andare a vedere il concerto deia Lignano Sabbiadoro. Perché ha avuto bisogno di essere “autorizzata”? Alice è ricoverata in una struttura specializzata nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare. Prima di andare al concerto della band che ama, aveva scritto un post: “Mi chiamo Alice, soffro di anoressia nervosa dal 2015.tutt’ora ricoverata in una struttura ma il 23 giugno uscirò in permesso per andare al concerto dei, che mi hanno aiutata tanto. Avrò il pit gold, tenterò la prima fila”. E c’erala risposta del leader della band,David: “Ci vediamo sotto palco”. Poi però qualnon è andato per il verso giusto. Lei è andata a vedere ie con sé ha portato un ...

Pubblicità

alessio41716079 : Qualcuno sa cosa stesse dicendo Damiano ai fan nel pubblico mentre fumava ? Quel video è una figata! E Dami troppo… - benedic7e : Forse molti non lo sanno ma Coraline dei Maneskin è diventata una delle canzoni più cantante dalle persone che soff… - barabeke_it : ULTIM’ORA: Presunta occhiataccia di Damiano dei Maneskin a fan con cartellone! ?? Si consuma il dramma sui social ma… - LoneWolfGiovan3 : 'Damiano dei Maneskin e l'occhiataccia alla fan con il cartello 'Coraline' - la Repubblica' - emmabaccaglio : Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Damiano dei #Maneskin e l'occhiataccia alla fan con il carte… -

... Total White per il frontman, abito bianco e collana sul petto; giacca con risvolto nero ... TEMI: data zero tourconcerto notizie lignano turismo fvg Ultime Notizie Comunali in Fvg, ...LIGNANO. Ore 21.30, sulle note di "Zitti e Buoni", la canzone che li ha presentati al mondo, ihanno guadagnato il palco. Un inizio in Total white per, con abito bianco e una collana di perle sul petto nudo e Thomas, che ha solo il risvolto della giacca Nero, mentre per ...Al concerto dei Maneskin a Lignano Sabbiadoro, una fan espone un cartello che il cantante non gradisce. Occhiataccia e poi le scuse. C'è un malinteso alla base di quanto accaduto tra Damiano e una fan ...A volte uno sguardo dice più di mille parole. E per Damiano David, cantante della band più in voga del momento, i Maneskin, sembra sia così. Nelle scorse ore, infatti, si è scatenata una vera e propri ...