LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero per chiudere alla grande! (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40: Solimosy e Solimsiova, tutto in famiglia, con la mamma allenatrice, noni dopo la qualificazione sono in vasca per rappresentare la Slovacchia 13.39: Coppia giovanissima quella thailandese che totalizza un punteggio di 68.133, piccolo miglioramento rispetto alle qualificazioni 13.35: Si migliorano sensibilmente i kazaki Kim e Yakimova rispetto alle qualificazioni: punteggio di 82.300. Ora la coppia thailandese composta da Adisaisiributr e Thoomchay 13.28: Sarà il Kazakhistan con Kim e Yakimova a scendere in acqua per primo 13.25: Le carte in regola per riuscirci ci sono davvero tutte: l'Italia è stata prima nelle qualificazioni con oltre un punto e sei decimi di vantaggio sull'Ucraina ma non bisognerà assolutamente sottovalutare gli avversari. 13.22: Nel duo misto libero l'Italia sarà rappresentata da ...

