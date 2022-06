Grillo attacca ancora l’inceneritore a Roma: “Soluzione è la combustione senza fiamma. Chiude cicli di recupero a bassissimo impatto” (Di sabato 25 giugno 2022) Sul suo blog Grillo torna ad attaccare il termovalorizzatore che il Pd vorrebbe realizzare proprio nella Capitale. Sul suo blog Grillo propone di lasciar perdere l’impianto e valorizzare la tecnologia “senza fiamma“. L’intervento è stato anticipato via twitter: “Ecco la tecnologia italiana di combustione “senza fiamma” per il trattamento di rifiuti industriali particolarmente tosti. La Soluzione migliore per Roma!”. Va da sé che il tema non è tanto o solo ambientale ma politico, perché i ministri Cinque Stelle non avevano votato a suo tempo il Dl Aiuti proprio perché conferiva al sindaco Roberto Gualtieri da commissario per il Giubileo con i quali realizzare anche l’impianto, posizione ribadita da Conte nelle scorse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Sul suo blogtorna adre il termovalorizzatore che il Pd vorrebbe realizzare proprio nella Capitale. Sul suo blogpropone di lasciar perdere l’impianto e valorizzare la tecnologia ““. L’intervento è stato anticipato via twitter: “Ecco la tecnologia italiana di” per il trattamento di rifiuti industriali particolarmente tosti. Lamigliore per!”. Va da sé che il tema non è tanto o solo ambientale ma politico, perché i ministri Cinque Stelle non avevano votato a suo tempo il Dl Aiuti proprio perché conferiva al sindaco Roberto Gualtieri da commissario per il Giubileo con i quali realizzare anche l’impianto, posizione ribadita da Conte nelle scorse ...

Pubblicità

Europeo91785337 : @RaffaAngela @ale_dibattista fa il gioco di dimaio attacca più Conte che dimaio&Grillo che dentro al governo dragh… - Eposmail : Comunque sto #casino l'ha voluto #grillo attaccando a suo tempo #dibattista , ha attaccato una persona #leale che… - disinformate_it : RT @ilfoglio_it: I grillini sono in tilt, sono più che mai divisi. Draghi o non Draghi? Conte o Di Maio? Grillo si schiera con il capo poli… - AmaliaDAlessan1 : RT @CicchiRoby: Mai visto prima un Partito che attacca violentemente il suo Ministro degli Esteri filo #Europa Atlantista. #Giuseppi la pol… - Ambrosauro : RT @ilfoglio_it: I grillini sono in tilt, sono più che mai divisi. Draghi o non Draghi? Conte o Di Maio? Grillo si schiera con il capo poli… -