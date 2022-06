GdS – Botman al Newcastle, Milan beffato: il sorpasso (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-24 19:53:39Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: Il centrale ha deciso di non attendere oltre i rossoneri. Il club inglese, intanto, ha alzato l’offerta per il Lilla, arrivando alla chiusura dell’affare Sven Botman è a un passo dal Newcastle. A meno di clamorosi ribaltoni, dunque, il 22enne centrale olandese andrà depennato dalla lista degli obiettivi del Milan per questa estate di mercato. Il corteggiamento rossonero si è protratto troppo a lungo, almeno per i piani di Botman, che ha deciso dunque di non temporeggiare oltre e di trasferirsi in Premier League, in un club la cui nuova proprietà ha ingenti disponibilità economiche e che punta a portarsi al vertice del calcio inglese in pochi anni. A gennaio i Magpies ci avevano già provato, ma stavano ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-24 19:53:39Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: Il centrale ha deciso di non attendere oltre i rossoneri. Il club inglese, intanto, ha alzato l’offerta per il Lilla, arrivando alla chiusura dell’affare Svenè a un passo dal. A meno di clamorosi ribaltoni, dunque, il 22enne centrale olandese andrà depennato dalla lista degli obiettivi delper questa estate di mercato. Il corteggiamento rossonero si è protratto troppo a lungo, almeno per i piani di, che ha deciso dunque di non temporeggiare oltre e di trasferirsi in Premier League, in un club la cui nuova proprietà ha ingenti disponibilità economiche e che punta a portarsi al vertice del calcio inglese in pochi anni. A gennaio i Magpies ci avevano già provato, ma stavano ...

