Fognini-Griekspoor in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2022

(Di sabato 25 giugno 2022) Fabiosfiderà Tallonal primo turno di. Esordio stagionale sull’erba per il tennista ligure, il quale affronta un avversario che di match su questa superficie ne ha giocati ben nove nelle ultime tre settimane. I due si sono già affrontati ad inizio anno in Australia e l’olandese s’impose in tre set. Secondo i bookmakers,partirà sfavorito anche stavolta. Fabio proverà comunque a giocarsi le sue carte, affidandosi alla sua grande esperienza ed al suo sconfinato talento. PROGRAMMA, DATE E ORARI IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena lunedì 27 giugno, conancora da definire. Latelevisiva è affia Sky Sport, che segue il torneo mediante ben nove canali dedicati all’evento, tra cui ...

Harrison (USA) 27 giugno Fognini (ITA) 27 giugno (5) Alcaraz (SPA) Struff (GER) 27 giugno (3) Ruud (NOR) Ramos - Vinolas (SPA) 27 giugno Etcheverry (ARG) Humbert (FRA) 27 ... Il cammino del murciano non è impossibile, ma dovrà stare attento a tennisti come l'olandese Griekspoor (impegnato contro Fabio Fognini al primo turno) o il tedesco Otte, testa di serie numero 32 del ...