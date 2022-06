Dybala Inter, ora Marotta chiede tempo all’argentino: le ultimissime (Di sabato 25 giugno 2022) Dybala Inter, nuovo contatto tra le parti con Marotta che chiede tempo al giocatore. Le ultimissime sul possibile affare L’Inter, a dispetto dei rumors che sono circolati nelle ultime ore, non ha ancora mollato del tutto la pista che porta a Paulo Dybala e vorrebbe portare l’argentino alla corte di Simone Inzaghi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, al momento, Marotta ha chiesto ulteriore tempo al giocatore argentino, dovendo prima occuparsi delle cessioni. In uscita soprattutto Dzeko e Sanchez, che lascerebbero posto proprio al sudamericano, sul quale c’è sempre l’Interesse del Siviglia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022), nuovo contatto tra le parti concheal giocatore. Lesul possibile affare L’, a dispetto dei rumors che sono circolati nelle ultime ore, non ha ancora mollato del tutto la pista che porta a Pauloe vorrebbe portare l’argentino alla corte di Simone Inzaghi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, al momento,ha chiesto ulterioreal giocatore argentino, dovendo prima occuparsi delle cessioni. In uscita soprattutto Dzeko e Sanchez, che lascerebbero posto proprio al sudamericano, sul quale c’è sempre l’esse del Siviglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

