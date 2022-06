DIRETTA MotoGP, GP Assen 2022 LIVE: scatta la FP4, chi si farà preferire in ottica gara tra Aprilia, Quartararo e Bagnaia? (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.47 Quasi tutti ai box ora, proseguono le Aprilia, assieme a Marini 13.46 Migliora ancora Aleix Espargarò ed è secondo a 228 millesimi. Vinales, invece, rimane 13° a 976 ma, probabilmente, sta usando gomme a fine vita 13.45 AGGIORNAMENTO TEMPI FP4 1 63 F. Bagnaia 1:32.679 2 20 F. Quartararo +0.242 3 33 B. BINDER +0.374 4 41 A. ESPARGARO +0.383 5 36 J. MIR +0.465 6 43 J. MILLER +0.595 7 88 M. OLIVEIRA +0.648 8 89 J. MARTIN +0.652 9 10 L. MARINI +0.666 10 23 E. BASTIANINI +0.686 13.44 Aleix Espargarò si mette al quarto posto a 383 millesimi con media e soft, alle spalle di Binder, terzo a 374 13.43 Bagnaia spinge ancora, scende ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.47 Quasi tutti ai box ora, proseguono le, assieme a Marini 13.46 Migliora ancora Aleix Espargarò ed è secondo a 228 millesimi. Vinales, invece, rimane 13° a 976 ma, probabilmente, sta usando gomme a fine vita 13.45 AGGIORNAMENTO TEMPI FP4 1 63 F.1:32.679 2 20 F.+0.242 3 33 B. BINDER +0.374 4 41 A. ESPARGARO +0.383 5 36 J. MIR +0.465 6 43 J. MILLER +0.595 7 88 M. OIRA +0.648 8 89 J. MARTIN +0.652 9 10 L. MARINI +0.666 10 23 E. BASTIANINI +0.686 13.44 Aleix Espargarò si mette al quarto posto a 383 millesimi con media e soft, alle spalle di Binder, terzo a 374 13.43spinge ancora, scende ...

