DIRETTA MotoGP, GP Assen 2022 LIVE: Bagnaia pole straordinaria! Quartararo 2°, Bezzecchi 4° poi Espargarò

14.54 Grande risposta di Bagnaia che, ancora una volta, è un fulmine al sabato. Quartararo non sbaglia un colpo e si mette al secondo posto, poi Jorge Martin, Bezzecchi e Aleix Espargarò 

14.52 CLASSIFICA TEMPI Q2 
1 63 F. Bagnaia 1:31.504 
2 20 F. Quartararo +0.116 
3 89 J. MARTIN +0.204 
4 72 M. Bezzecchi +0.292 
5 41 A. ESPARGARO +0.364 
6 43 J. MILLER +0.620 
7 5 J. ZARCO +0.671 
8 88 M. OLIVEIRA +0.768 
9 42 A. RINS +0.803 
10 33 B. BINDER +0.863 

14.50 Quartararo si rilancia ma sbaglia in curva 4 e abortisce il giro. La pole va a Bagnaia.

