Covid oggi Campania, 5.908 contagi e 3 morti: bollettino 25 giugno (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 5.908 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 25 giugno 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati con l'analisi di 21.569 test. E' risultato positivo il 27,3% dei tamponi eseguiti. I nuovi decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono 3. Negli ospedali regionali sono 20 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 368 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

