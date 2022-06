Covid: 56.386 contagi, 40 le vittime. Tasso al 21,8% (Di sabato 25 giugno 2022) Sono 56.386 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 55.829. Le vittime sono invece 40, in calo rispetto alle 51 di ieri. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) Sono 56.386 i nuovidaregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 55.829. Lesono invece 40, in calo rispetto alle 51 di ieri. ...

Pubblicità

RaiNews : #Covid, 56.386 nuovi casi e 40 morti nelle ultime 24 ore in Italia - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 56.386 i nuovi casi e 40 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il… - nestquotidiano : Covid, 56.386 nuovi casi e 40 decessi in Italia - folucar : RT @RaiNews: #Covid, 56.386 nuovi casi e 40 morti nelle ultime 24 ore in Italia - folucar : RT @Corriere: Il bollettino: 56.386 nuovi casi in Italia e 40 morti. Tasso al 21,8% -