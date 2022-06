Biodiversità, gli ecosistemi sono i nostri migliori alleati (Di sabato 25 giugno 2022) Da millenni noi umani ci rapportiamo alla natura da veri predoni del pianeta, dimenticandoci troppo spesso che siamo solo una delle numerose specie che popolano la Terra. E che per la nostra sopravvivenza siamo strettamente connessi alle altre forme viventi. Anne Sverdrup-Thygeson, docente universitaria norvegese di Biologia della Conservazione, ha come missione quella di convincere le persone ad avere cura degli ecosistemi. Nel suo ultimo libro intitolato Nelle mani della natura (Add Editore) ci ricorda che finora abbiamo classificato circa un milione e mezzo di specie che ci circondano, ma in realtà il totale dovrebbe aggirarsi intorno ai dieci milioni. Si va dalla balenottera azzurra, che è l’animale più grande del mondo, a forme di vita microscopiche. ... Leggi su iodonna (Di sabato 25 giugno 2022) Da millenni noi umani ci rapportiamo alla natura da veri predoni del pianeta, dimenticandoci troppo spesso che siamo solo una delle numerose specie che popolano la Terra. E che per la nostra sopravvivenza siamo strettamente connessi alle altre forme viventi. Anne Sverdrup-Thygeson, docente universitaria norvegese di Biologia della Conservazione, ha come missione quella di convincere le persone ad avere cura degli. Nel suo ultimo libro intitolato Nelle mani della natura (Add Editore) ci ricorda che finora abbiamo classificato circa un milione e mezzo di specie che ci circondano, ma in realtà il totale dovrebbe aggirarsi intorno ai dieci milioni. Si va dalla balenottera azzurra, che è l’animale più grande del mondo, a forme di vita microscopiche. ...

Sul cibo amico del clima gli europei sono più ambiziosi dell'Ue Vogliono che "la produzione alimentare sia sicura, giusta,sostenibile, responsabile verso il clima", e che rispetti "l'ambiente, salvaguardando la biodiversità e gli ecosistemi". Come si è arrivati ... Una base militare nel Parco naturale No, grazie Si verificherebbe poi una riduzione irreversibile degli ecosistemi con una perdita di biodiversità, ... I fautori dell'insediamento militare sostengono che gli abitanti di Coltano ne trarrebbero un ...