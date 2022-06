Biden in Medioriente potrebbe spingere l’Arabia Saudita a sottoscrivere gli Accordi di Abramo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 giugno 2022) La Casa Bianca ha annunciato ufficialmente che il presidente Joevisiterà il Medio oriente a luglio, facendo tappa in Israele e poi in Arabia. La visita è stata organizzata in un momento in cui l’amministrazione statunitense sta cercando di riorganizzare il suo asse in Medio Oriente come parte degli sforzi per contrastare la Russia e contemporaneamente affrontare la Cina. Le tappe previste sono interessanti e ricordano la prima visita del presidente Trump nella regione, dove ha visitato gli stessi Paesi con incontri che hanno poi predisposto l’apertura delle relazioni tra Israele e Arabia. Invece la visita del presidentein Arabianasce in un contesto differente in quanto inaugurerà una nuova fase di riavvicinamento con il principe ereditario Mohammed bin Salman, che ...