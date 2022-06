Berrettini | «Mi sento più forte mentalmente | prima mi lasciavo travolgere dai mostri»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 giugno 2022) Lunedì comincia il torneo di Wimbledon (che quest’anno non assegnerà punti Atp). Matteoè uno dei favoriti. La Gazzetta lo ha intervistato. «Ho fatto il pieno di fiducia (dopo le vittorie a Staccarda e al Queen’s, ndr) e soprattutto ho reagito con grande forza mentale ai dubbi che mi portavo dietro dopo l’infortunio: sai, ti operi per lavolta, e per di più alla mano dominante. Alla fine, mi sono sorpreso di me stesso e adesso mi ritrovo con una grande energia». In cosa si sente piùadesso? «Nell’approccio mentale alle partite. Ho imparato sul campo da quello che stava succedendo,midai, magari perdevo e ci ragionavo il giorno dopo. In questi due tornei invece sono riuscito a cambiare le cose durante il ...