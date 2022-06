Ballottaggi, domani si vota (Di sabato 25 giugno 2022) - Giornata importante in 65 Comuni. Il voto avrà certamente ripercussioni sul panorama politico nazionale. La 7 con uno Speciale condotto dal direttore Enrico Mentana seguirà i risultati delle ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 25 giugno 2022) - Giornata importante in 65 Comuni. Il voto avrà certamente ripercussioni sul panorama politico nazionale. La 7 con uno Speciale condotto dal direttore Enrico Mentana seguirà i risultati delle ...

