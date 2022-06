Bale raggiunge Chiellini | ha firmato con il Los Angeles FC

Pubblicità

LOS ANGELES FC - Dopo aver chiuso la sua esperienza al Real Madrid ed essere stato accostato a diverse squadre in Europa, Gareth Bale ha sciolto i dubbi sul suo futuro. La nuova avventura del gallese sarà dall'altra parte dell'oceano, in MLS. L'attaccante classe '89, come riportato da Tom Bogert di 'The Guardians Sports', è vicinissimo a firmare con il Los Angeles FC. Per lui un contratto fino a giugno 2023. Il fuoriclasse gallese, svincolatosi dal Real Madrid, ha trovato sistemazione in MLS per prepararsi al mondiale qatariota di questo inverno.