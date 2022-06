Atletica, Campionati italiani assoluti Rieti 2022: Jacobs corre in 10?12 e si conferma campione italiano sui 100 metri (Di sabato 25 giugno 2022) Allo stadio Guidobaldi è l’oro di Sara Fantini nel lancio con il martello ad aprire la seconda giornata di gare ai Campionati italiani assoluti di Atletica di Rieti 2022. L’atleta dei Carabinieri firma un gran 71.57, lancio che le permette di avere la meglio su Rachele Mori, argento con un 65.55, e Lucia Prinetti Anzalapaya, bronzo con 63.05. Nella gara più attesa del giorno, i 100 metri maschili, Marcell Jacobs rispetta il pronostico della vigilia e si conferma campione italiano. L’oro olimpico corre in 10?12 e, nonostante un po’ di ruggine per via dell’infortunio che l’ha costretto a saltare gli ultimi appuntamenti, taglia il traguardo per primo. Secondo Chituru Ali in 10?16, ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Allo stadio Guidobaldi è l’oro di Sara Fantini nel lancio con il martello ad aprire la seconda giornata di gare aididi. L’atleta dei Carabinieri firma un gran 71.57, lancio che le permette di avere la meglio su Rachele Mori, argento con un 65.55, e Lucia Prinetti Anzalapaya, bronzo con 63.05. Nella gara più attesa del giorno, i 100maschili, Marcellrispetta il pronostico della vigilia e si. L’oro olimpicoin 10?12 e, nonostante un po’ di ruggine per via dell’infortunio che l’ha costretto a saltare gli ultimi appuntamenti, taglia il traguardo per primo. Secondo Chituru Ali in 10?16, ...

