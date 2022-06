Ascolti tv 24 giugno 2022 | Conti in replica con “Top Dieci” travolge “New Amsterdam” Share record di Nuzzi con la cronaca nera che più nera non si può

Leggi su tvzoom

(Di sabato 25 giugno 2022)al top: Su Rai1 Tg1 3,599 milioni di spettatori e 25,95%. Reazione a catena 3,3 milioni e 28%; TecheTecheTè 3,149 milioni di spettatori con il 20,5%. Tg1 delle 13.30 a 2,738 milioni e 22,36%. Su Canale5 Tg5 2,692 milioni e 19,2% Più caldo al centro-sud, un po’ meno afa dei giorni precedenti al nord, nella giornata di venerdì 24. Con quello che ne può conseguire in termini di fruizione della televisione, in prime time e in day time, in piena estate. In prima serata su Rai1 è andata in onda ladel format Tope Canale5 ha risposto con New4, il telefilm ospedaliero senza successo. Gli altri? Rai2 ha proposto i telefilm crime, Rai3 la prima tv di un film di Woody Allen del 2019, Un giorno di pioggia a New York, Italia 1 il fantasy Interstellar, La7 il the best of ...