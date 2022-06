WWE2K22 | Bray Wyatt è stato rimosso a tutti i costi dal gameplay?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 24 giugno 2022) Il licenziamento didalla WWE lo scorso anno ha sconvolto il mondo del pro wrestling. I fan erano frustrati per il modo in cui erascritturato nel corso della sua carriera e ritenevano che meritasse di meglio. The Fiend è stata una delle gimmick più interessanti nella storia della compagnia. Sfortunatamente, la federazione ha finito per smantellare completamente questo personaggio, con grande disappunto degli appassionati. Voci di corridoio WWE 2K22 è uscito finalmente tre mesi fa, dopo tanto clamore, e si è rivelato un gioco molto più buono del previsto. Secondo rumor, la compagnia ha chiesto di rimuoveredal. Il motivo non è noto, ma è evidente che la WWE esi sono lasciati in cattivi rapporti. Vince McMahon non ha mai visto il Fiend ...