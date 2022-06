Wimbledon 2022, il tabellone femminile e il percorso delle italiane. Swiatek lanciata, torna Serena, derby Trevisan-Cocciaretto (Di venerdì 24 giugno 2022) Soreteggiato pochi minuti fa il tabellone femminile dell’edizione 2022 del torneo di Wimbledon, terzo Slam dell’anno. Tantissima era l’attesa per il ritorno di Serena Williams, e per la vincitrice di 23 Slam in carriera il debutto è abbastanza soft, con la francese Harmony Tan; possibile un terzo turno da Centre Court con la ceca Karolina Pliskova. Numero 1 del seeding sarà la polacca Iga Swiatek, dominatrice del ranking WTA. Al di là di ogni possibile considerazione, va notato come il suo sia un tabellone non di grandissima difficoltà anche senza essere specialista dei prati. Almeno fino ai quarti di finale il percorso dovrebbe essere assicurato, poi la cose inizieranno a complicarsi. Non ci sono forse i classici primi turni altisonanti al massimo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Soreteggiato pochi minuti fa ildell’edizionedel torneo di, terzo Slam dell’anno. Tantissima era l’attesa per il ritorno diWilliams, e per la vincitrice di 23 Slam in carriera il debutto è abbastanza soft, con la francese Harmony Tan; possibile un terzo turno da Centre Court con la ceca Karolina Pliskova. Numero 1 del seeding sarà la polacca Iga, dominatrice del ranking WTA. Al di là di ogni possibile considerazione, va notato come il suo sia unnon di grandissima difficoltà anche senza essere specialista dei prati. Almeno fino ai quarti di finale ildovrebbe essere assicurato, poi la cose inizieranno a complicarsi. Non ci sono forse i classici primi turni altisonanti al massimo ...

