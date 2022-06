Una bibita “zero zuccheri” molto diffusa tra i giovanissimi potrebbe essere davvero nociva

(Di venerdì 24 giugno 2022) Spesso isoprattutto si lasciano trasportare da mode e da etichette. Non sempre quello che sembrasalutare si dimostra esserlo, è il caso di unapopolare… Quante volte ci siamo fatti ingannare dalla dicitura “” o “light“? Ma sapevi che non si tratta in realtà di prodotti migliori rispetto alla versione originale? Ci sono altri ingredienti che non vengono menzionati – al posto di quelli demonizzati – che possono fare ancora più male. Spesso si tratta di scelte alimentari fatte da consumatori inconsapevoli e soprattutto… Unatra i- ...

Pubblicità

Master2001_3 : RT @usaipiero: @DipRoss @Possidonio_GG Anche Maria Antonietta sottovalutò la “vita vera e sappiamo com’è finita. Certamente il pusillanime… - usaipiero : @DipRoss @Possidonio_GG Anche Maria Antonietta sottovalutò la “vita vera e sappiamo com’è finita. Certamente il pu… - skyfullofstarst : non puoi essere ossessionata da una bibita aurora io: - hyunjina_a : @ninfeebianche Le avrei rovesciato anche una bibita addosso 'per sbaglio' - Lu_caotico : @omgitsharry_xx Sono andato ieri sera e c'era solo una bibita grande a un euro ?????? -

La quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a 10 anni, ed è comprensiva di un drink oaccompagnato daselezione di prodotti dell'apericena. ...La quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a 10 anni, ed è comprensiva di un drink oaccompagnato daselezione di prodotti dell'apericena. ...Temperature quasi agostane, con picchi previsti di 36 gradi, a Reggio Calabria. La città in questi giorni è segnalata dal ministero della Salute come una delle più calde d'Italia e dunque si prova a c ...A Palermo un bambino di 9 anni è finita in coma dopo che gli era stata offerta una bottiglietta di tè da alcuni ragazzi: la bottiglia conteneva metadone.