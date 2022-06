Umani come tartarughe, la scienza indaga l’eterna giovinezza (Di venerdì 24 giugno 2022) Altro che creme ringiovanenti, studiando il metabolismo e l’evoluzione di diverse specie di tartarughe e di altri animali gli scienziati hanno scoperto meccanismi biologici che rallentano o addirittura eliminano completamente l'invecchiamento. E con i dati raccolti stanno sviluppando una teoria che, se dimostrata, potrebbe svelare i segreti della longevità di queste creature e aprire la strada all’applicazione negli esseri Umani. La ricerca, pubblicata giovedì 23 giugno sulla rivista Science, ha esaminato i segni del graduale processo di deterioramento delle caratteristiche fisiche e funzionali delle tartarughe terrestri e acquatiche che vivono in cattività, includendo animali domestici e selvatici tra i quali anfibi, serpenti, coccodrilli e alligatori. Il gruppo di lavoro internazionale formato da personale della University of ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 giugno 2022) Altro che creme ringiovanenti, studiando il metabolismo e l’evoluzione di diverse specie die di altri animali gli scienziati hanno scoperto meccanismi biologici che rallentano o addirittura eliminano completamente l'invecchiamento. E con i dati raccolti stanno sviluppando una teoria che, se dimostrata, potrebbe svelare i segreti della longevità di queste creature e aprire la strada all’applicazione negli esseri. La ricerca, pubblicata giovedì 23 giugno sulla rivista Science, ha esaminato i segni del graduale processo di deterioramento delle caratteristiche fisiche e funzionali delleterrestri e acquatiche che vivono in cattività, includendo animali domestici e selvatici tra i quali anfibi, serpenti, coccodrilli e alligatori. Il gruppo di lavoro internazionale formato da personale della University of ...

