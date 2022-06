Ultime Notizie Roma del 24-06-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione energia non ci sono piani per un Summit straordinario a luglio ieri lasciato il premier Mario Draghi a chiedere un vertice con la proposta della commissione Surprise K al Gas finalmente sul tavolo mi dai la tenuta delle prime ufficiose aperture la presidenza Ceca è entrata in carica a luglio non è contraria al Summit ma a patto che ci parli anche di inflazione per l’Italia si tratterebbe comunque di una sottigliezza visto lo stretto legame tra i temi la missione il presidente del consiglio a portare a Bruxelles nelle pieghe di un vertice dedicato in prima battuta l’allargamento dell’Unione il senso di urgenza che serpente ain altre cancelleria europei su da cerimonia VGA sulla proposta ...