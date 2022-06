Ucraina nella Ue, addio alla pretesa di Putin di ripristinare i confini che furono dell’Urss (Di venerdì 24 giugno 2022) Dato per scontato nell’immaginario co?lettivo, soprattutto in quello d egli agricoltori, che di frequente ciò che in casa viene considerato appena sufficiente a svolgere la funzione che gli compete, fuori è apprezzato e considerato per quello che effettivamente vale. Il Premier Draghi è stato il padrino dell’ingresso dell’ Ucraina nella EU e giovedì la candidatura e la deliberazione del gradimento a Bruxelles di tale aspirazione, insieme a quello per la Moldavia, è diventato ufficiale. Il Consiglio d’Europa ha condiviso quanto il premier italiano ha argomentato al riguardo e la Presidente Von Der Leyen ha riconosciuto ufficialmente, quello stato dei fatti. Ciò comporta per quei due paesi l’acquisizione di uno stato giuridico particolare e, per fare un esempio che possa dare un’ idea comunque lontana dal profanare il tempio, si può pensare a quei ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 giugno 2022) Dato per scontato nell’immaginario co?lettivo, soprattutto in quello d egli agricoltori, che di frequente ciò che in casa viene considerato appena sufficiente a svolgere la funzione che gli compete, fuori è apprezzato e considerato per quello che effettivamente vale. Il Premier Draghi è stato il padrino dell’ingresso dell’EU e giovedì la candidatura e la deliberazione del gradimento a Bruxelles di tale aspirazione, insieme a quello per la Moldavia, è diventato ufficiale. Il Consiglio d’Europa ha condiviso quanto il premier italiano ha argomentato al riguardo e la Presidente Von Der Leyen ha riconosciuto ufficialmente, quello stato dei fatti. Ciò comporta per quei due paesi l’acquisizione di uno stato giuridico particolare e, per fare un esempio che possa dare un’ idea comunque lontana dal profanare il tempio, si può pensare a quei ...

