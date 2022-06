Ucraina | di nuovo la buffonata dell’uomo col missile in casa | e il mainstream la dà per vera

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu – L’uomo ucraino colrusso in. È il titolo di un racconto fantastico? In realtà sì, ma il problema è che viene spacciato come cronaca di guerra ordinaria. Adesso è la volta di unvideo, diverso dal precedente riguardante il presunto “ritrovamento” e apparso nelle prime settimane del conflitto tra Mosca e Kiev. Quanto a noi, già avevamo ampiamente spiegato perché la questione non fosse credibile. In ogni caso, la stampanon si arrende e, tra articoli che continuano a ignorare le incongruenze palesi e altri che invece quasi timidamente riconoscono l’assurdità (per poi smorzare e pubblicare lo stesso), su questa vicenda dà il meglio di sé. Ancora l’uomo colin. Come cercare di dare seguito a una storia imbarazzante “L’ordigno è ...