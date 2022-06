Ti ricordi… Shunsuke Nakamura | il nipponico leggiadro che ha fatto impazzire i calabresi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 giugno 2022) Leggero, già: come il suono di uno shamisen, che sembra accompagnare ogni suo movimento e per la verità ogni suo momento. Non come Nakata, decisamente più “J–Rock”, per intenderci: una “leggerezza” che perdiventa quasi leggiadria, intorno a cui ruota tutta la sua carriera. Nato a Yokohama, con nome e cognome che significano all’incirca “Aiuto geniale nel villaggio di mezzo”: quasi profetico. Ma non ha problemi a spostarsi da Yokohama se il calcio glielo chiede: passa alla High School di Kawasaki quando è un ragazzino di 15 anni, e vince il torneo scolastico risultando, peraltro, Mvp… eh sì, ricorda parecchio Holly e Benji. A Yokohama torna nel 1997 per le giovanili, ma in realtà in panchina c’è una vecchia volpe come il basco Xabier Azkargorta: spalle larghe, con sopra impresse esperienze come la guida dell’Espanyol, del Valladolid, ...