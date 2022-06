Spalletti ‘spaventa’ Meret, c’è un’ipotesi che l’agente non vuole sentir nominare (Di venerdì 24 giugno 2022) In casa Napoli c’è una preoccupante questione portieri da risolvere. David Ospina vede il suo contratto scadere a giugno del 2022 e fino ad ora non ha dato alcun segnale positivo al club. I fronti oramai sono chiari: la società vuole investire su Meret, pagato 25 milioni di euro dall’Udinese, l’allenatore vuole puntare su Ospina che ha 33 anni e maggiore esperienza. Ma a mettere un ulteriore freno al rinnovo di Meret con il Napoli ci sono proprio le parole di Spalletti che ha detto: “Nessun allenatore vuole un portiere che non sia capace di giocare con i piedi“. Affermazioni che sono apparse come una bocciatura nei confronti di Meret. Rinnovo Meret: tutto bloccato Secondo Il Mattino al situazione è in standby perché i manager del calciatore vogliono ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 giugno 2022) In casa Napoli c’è una preoccupante questione portieri da risolvere. David Ospina vede il suo contratto scadere a giugno del 2022 e fino ad ora non ha dato alcun segnale positivo al club. I fronti oramai sono chiari: la societàinvestire su, pagato 25 milioni di euro dall’Udinese, l’allenatorepuntare su Ospina che ha 33 anni e maggiore esperienza. Ma a mettere un ulteriore freno al rinnovo dicon il Napoli ci sono proprio le parole diche ha detto: “Nessun allenatoreun portiere che non sia capace di giocare con i piedi“. Affermazioni che sono apparse come una bocciatura nei confronti di. Rinnovo: tutto bloccato Secondo Il Mattino al situazione è in standby perché i manager del calciatore vogliono ...

