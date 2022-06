Skriniar sempre più lontano dell’Inter: le cifre dell’accordo col PSG (Di venerdì 24 giugno 2022) La vera regina del mercato di Serie A in questa sessione è sicuramente l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi sta riempendo le pagine dei giornali di tutta Italia a suon di colpi in entrata illustri e cessioni pesanti. Nella sede nerazzurra, da 2/3 settimane a questa parte, c’è un flusso costante di agenti e dirigenti di squadre importanti che intavolano trattative con la dirigenza meneghina. Se Lukaku è ormai fatta, con Marotta che ha chiuso un operazione capolavoro riprendendosi per solamente 8 milioni di euro in prestito un giocatore che aveva venduto a 115 milioni di euro appena un anno fa, un big della difesa è con un piede e mezzo fuori da Appiano Gentile. Milan Skriniar FC Internazionale Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Milan Skriniar ha raggiunto l’accordo totale sul contratto con il Psg. Per lui 5 anni di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 giugno 2022) La vera regina del mercato di Serie A in questa sessione è sicuramente l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi sta riempendo le pagine dei giornali di tutta Italia a suon di colpi in entrata illustri e cessioni pesanti. Nella sede nerazzurra, da 2/3 settimane a questa parte, c’è un flusso costante di agenti e dirigenti di squadre importanti che intavolano trattative con la dirigenza meneghina. Se Lukaku è ormai fatta, con Marotta che ha chiuso un operazione capolavoro riprendendosi per solamente 8 milioni di euro in prestito un giocatore che aveva venduto a 115 milioni di euro appena un anno fa, un big della difesa è con un piede e mezzo fuori da Appiano Gentile. MilanFC Internazionale Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Milanha raggiunto l’accordo totale sul contratto con il Psg. Per lui 5 anni di ...

