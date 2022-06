Serie A 2022/2023, sorteggio calendario oggi in tv: data, orario e diretta streaming (Di venerdì 24 giugno 2022) Con una attenzione alla lunga sosta che caratterizzerà i mesi invernali a causa del Mondiale di Qatar 2022, appuntamento che purtroppo l’Italia di Roberto Mancini mancherà, è tempo di pensare alla nuova stagione calcistica. Nella giornata di oggi, venerdì 24 giugno, alle ore 12:00 verrà svelato il calendario della Serie A 2021/2022, che sancirà la nascita ufficiale della nuova stagione. L’evento sarà trasmesso in diretta su Dazn, sugli account social ufficiali e il canale YouTube di Lega Serie A. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE I CRITERI DI COMPILAZIONE SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Con una attenzione alla lunga sosta che caratterizzerà i mesi invernali a causa del Mondiale di Qatar, appuntamento che purtroppo l’Italia di Roberto Mancini mancherà, è tempo di pensare alla nuova stagione calcistica. Nella giornata di, venerdì 24 giugno, alle ore 12:00 verrà svelato ildellaA 2021/, che sancirà la nascita ufficiale della nuova stagione. L’evento sarà trasmesso insu Dazn, sugli account social ufficiali e il canale YouTube di LegaA. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE I CRITERI DI COMPILAZIONE SportFace.

