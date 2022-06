Serata in piazza del Popolo per il premio 'Fulvio Magi' - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 24 giugno 2022) La Asd Vezzano 2005, vincitrice del campionato di 2ª categoria Lnd La sera di mercoledì 29 giugno, con inizio alle ore 21, nella splendida cornice di piazza del Popolo a Vezzano Inferiore, si svolgerà ... Leggi su lanazione (Di venerdì 24 giugno 2022) La Asd Vezzano 2005, vincitrice del campionato di 2ª categoria Lnd La sera di mercoledì 29 giugno, con inizio alle ore 21, nella splendida cornice didela Vezzano Inferiore, si svolgerà ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Le registrazioni dunque si terranno a Roma in Piazza del Popolo il 23, 24 e 25 giugno, a Portopiccolo (Trieste) il… - sleepinthewood : highlight della serata: la peroni a un euro con l'olivo ignorantissima bevuta in piazza perché troppo povere per pr… - verro67 : @EnricoLetta @RaiPortaaPorta Pensavo in piazza con disoccupati e precari, strana serata davvero - musicultura : Suoni di terre lontani, suoni appassionati, suoni evocativi: tutti qui, in piazza Cesare Battisti, per questa serat… - CorriereAlbaBra : Dopo l’interruzione di due anni dovuta al Covid, torna in questa torrida estate 2022 la tradizione festa popolare d… -