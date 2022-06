Sassuolo | Dionisi | “Avvio impegnativo | saremo pronti”

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 giugno 2022) “Oltre alle solite difficoltà più o meno accentuate legate al calendario in senso stretto, la vera sfida della prossima stagione sarà rappresentata dall’inizio anticipato del campionato a metà agosto dove giocheremo con condizioni climatiche particolari e con il mercato aperto per 4 giornate”. A parlare è Alessio, allenatore del, dopo il sorteggio del calendario di Serie A, che vede i neroverdi esordire contro la Juventus di Allegri. “Inoltre ci saranno da affinare le strategie di preparazione legate alla gestione di una sosta molto lunga, oltre 50 giorni, dovuta alla pausa per i Mondiali – ha aggiunto-. Detto questo, il calendario si presentafin da subito con Juventus e Milan nella prime quattro giornate e saràanche come inizio di girone di ritorno ...