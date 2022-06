Rocca dei Rettori, incontro tra Sindaci per la strada di collegamento interregionale Campania-Puglia (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Quella di oggi è la significativa tappa di un percorso comune e condiviso di sviluppo territoriale. Abbiamo dato vita ad una sinergia istituzionale ampia per la realizzazione di un intervento di viabilità che metterà in connessione 6 comuni, 3 province (Benevento, Avellino e Foggia) e due regioni (Campania e Puglia). Un’altra straordinaria occasione per favorire la mobilità in alcune aree della nostra provincia”. È quanto ha dichiarato il vice presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, durante la riunione, tenutasi nel pomeriggio di oggi alla Rocca dei Rettori, del coordinamento tecnico e politico-istituzionale relativo al progetto di realizzazione della strada di collegamento Ginestra degli Schiavoni, San Giorgio La Molara, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Quella di oggi è la significativa tappa di un percorso comune e condiviso di sviluppo territoriale. Abbiamo dato vita ad una sinergia istituzionale ampia per la realizzazione di un intervento di viabilità che metterà in connessione 6 comuni, 3 province (Benevento, Avellino e Foggia) e due regioni (). Un’altra straordinaria occasione per favorire la mobilità in alcune aree della nostra provincia”. È quanto ha dichiarato il vice presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, durante la riunione, tenutasi nel pomeriggio di oggi alladei, del coordinamento tecnico e politico-istituzionale relativo al progetto di realizzazione delladiGinestra degli Schiavoni, San Giorgio La Molara, ...

