Raf torna a sorpresa dopo sette anni di assenza con il singolo “Cherie”

(Di venerdì 24 giugno 2022) È online il videoclip di, la nuova canzone di RAF, da oggi anche in radio. Il brano è un ritorno adell’artista sulla scena musicale,dall’ultimo album di inediti.(distribuzione Ada Music – Warner) si preannuncia come la hit dell’estate 2022 e ci accompagnerà con leggerezza durante questa calda stagione con il suo ritmo disco-funky. RAF presenterà la nuova canzone dal vivo, per la prima volta, domani 25 giugno a Roma, nell’ambito del Tim Summer Hits, dal palco di Piazza del Popolo. Raf: la sua “” per affrontare con leggerezza il futuro Cover del branoCosì, uno dei nostri artisti più amati, recentemente protagonista insieme a Umberto Tozzi di un lungo tour di grandissimo successo, ci regala a ...

Cecilia Uzzo Mancava da sette anni, che dopo l'ultimo album di inediti "Sono io" (2015),sulla scena musicale con " Cherie ". Il nuovo singolo per l'estate 2022 è in rotazione radiofonica da venerdì 24 giugno (per Ada Music " ...Dopo l'avventura con Umberto Tozzi, il cantante torna a sette anni dall'ultimo disco con un brano inedito, che invita alla spensieratezza estiva per ricaricarci ...RAF torna a distanza di sette anni dall'ultimo album di inediti, con Cherie che si preannuncia come hit estiva.