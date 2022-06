Questionario choc per i familiari di persone disabili | “Ti vergogni di lui?” Bufera sul Campidoglio

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 giugno 2022) “Tidi accudire un disabile?”. Si trova anche una domanda in questi termini nelche ile altri comuni del Lazio hanno inviato in questi giorni ad alcune famiglie. Sarebbe dovuto essere, in origine, un’iniziativa di sostegno alle famiglie con componenti, ma ilriservato a chi accudisce un malato con handicap è diventato ildella vergogna. Ritirato ilai caregiver deiIl Comune di Roma, il Comune di Nettuno (che ha innescato il casus belli) e altri comuni laziali hanno inviato un modulo ai caregiver per accedere ai servizi. Il test della vergogna è stato allegato al modello Isee. Le domande erano dirette ai caregiver , cioè aiche ...