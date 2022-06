“Qualcuno vincerà le elezioni ma non andrà al governo”: la profezia di Caracciolo (Video) (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu – Ormai sembra tutto già apparecchiato: Mario Draghi deve rimanere a Palazzo Chigi. Con le buone o, molto più probabilmente, con le cattive. Tra i primi a dirlo, e con grande eloquenza, era stato Paolo Mieli che, sul Corriere della Sera, aveva addirittura proposto di rendere vitalizia la presidenza del «liquidatore». Ma se a Qualcuno poteva sembrare un’idea strampalata, così non è stata recepita dai soliti mangiafuoco. Ieri, ad esempio, la proposta è stata rilanciata in grande in stile dal banchiere Franco Bernabé, e di fatto confermata da Lucio Caracciolo. Solidarietà tra banchieri Durante la puntata di ieri di Otto e mezzo, in effetti, Bernabé ha gettato l’amo: «Nessuno ha voglia di fare il premier, ma serve una figura in grado di gestire problemi di enorme complessità», ha detto il banchiere con riferimento neanche troppo velato a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu – Ormai sembra tutto già apparecchiato: Mario Draghi deve rimanere a Palazzo Chigi. Con le buone o, molto più probabilmente, con le cattive. Tra i primi a dirlo, e con grande eloquenza, era stato Paolo Mieli che, sul Corriere della Sera, aveva addirittura proposto di rendere vitalizia la presidenza del «liquidatore». Ma se apoteva sembrare un’idea strampalata, così non è stata recepita dai soliti mangiafuoco. Ieri, ad esempio, la proposta è stata rilanciata in grande in stile dal banchiere Franco Bernabé, e di fatto confermata da Lucio. Solidarietà tra banchieri Durante la puntata di ieri di Otto e mezzo, in effetti, Bernabé ha gettato l’amo: «Nessuno ha voglia di fare il premier, ma serve una figura in grado di gestire problemi di enorme complessità», ha detto il banchiere con riferimento neanche troppo velato a ...

Pubblicità

roberto150251 : #elezioni2023 I partiti ed i movimenti del Bel Paese si mettano il cuore in pace. Ci sarà qualcuno che, nonostante… - luciocosta1958 : @DarioBallini Qui c'è qualcuno a cui piace la guerra e morire in battaglia per favore i pro ucraini si arruolino pe… - MarcoDei3 : @Corriere Vincerà nuovamente Mamud? O qualcuno dell'ucraina, diventato nel frattempo italiano? Ormai si sta prenden… - LayonNiki : Il presidente Zelensky ha parlato al Forum di Davos ed ha detto le seguenti cose : 'la guerra non è solo degli ucra… - Novaxdimrd : @Agenzia_Ansa Chissà tra un anno come saremo messi con queste richieste?????? Saranno sempre queste? Ma chi crede ver… -