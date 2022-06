Putin incassa l'appoggio della Cina e chiede aiuto sulle sanzioni degli alleati (Di venerdì 24 giugno 2022) «Usciamo dal clima da guerra fredda» ripete il presidente cinese Xi. Così Vladimir Putin trova una sponda al vertice dei Brics, sigla che raggruppa insieme alla Russia, Brasile, India, Sudafrica e Cina. Economie un tempo in ascesa e che negli ultimi anni hanno, in parte, frenato. Proprio la posizione di Xi è importante in questa fase, perché - come ricostruito dal Messaggero - sembra offrire, in chiave anti Occidente, sostegno a Mosca e, di conseguenza, alla guerra dichiarata all'Ucraina. Il presidente cinese, fino ad oggi, aveva mantenuto una certa cautela nonostante la viCinanza alla Russia. Al vertice, svoltosi in formato virtuale, Xi ha detto che la Cina ritiene necessario superare «i piccoli circoli egemonici e approdare alla grande famiglia di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità». ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) «Usciamo dal clima da guerra fredda» ripete il presidente cinese Xi. Così Vladimirtrova una sponda al vertice dei Brics, sigla che raggruppa insieme alla Russia, Brasile, India, Sudafrica e. Economie un tempo in ascesa e che negli ultimi anni hanno, in parte, frenato. Proprio la posizione di Xi è importante in questa fase, perché - come ricostruito dal Messaggero - sembra offrire, in chiave anti Occidente, sostegno a Mosca e, di conseguenza, alla guerra dichiarata all'Ucraina. Il presidente cinese, fino ad oggi, aveva mantenuto una certa cautela nonostante la vinza alla Russia. Al vertice, svoltosi in formato virtuale, Xi ha detto che laritiene necessario superare «i piccoli circoli egemonici e approdare alla grande famiglia di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità». ...

Pubblicità

ellabaffoni : RT @francofontana43: Altro che isolato! Putin incassa in un sol colpo la solidarietà di Cina, India, Brasile e Sudafrica: quasi la metà del… - pivamarialucia : RT @francofontana43: Altro che isolato! Putin incassa in un sol colpo la solidarietà di Cina, India, Brasile e Sudafrica: quasi la metà del… - CarmineLucian19 : @bjt2marco @makkox Infatti, sino a che non ci sarà il blocco totale, Putin continuerà ad incassare gli stessi milia… - EnricoFaraboll1 : 'Fregati da Putin'. Quanto incassa (in più) Mosca dalla Ue. Anche Draghi deve ammetterlo - bicipi : RT @giangoSGV: “Siamo in una fase in cui le forniture sono al 50% rispetto a prima. Il prezzo è aumentato in maniera tale per cui Putin in… -