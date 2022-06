Pallanuoto femminile | il tabellone del Setterosa ai Mondiali Quarto di finale alla portata | poi gli Usa?

(Di venerdì 24 giugno 2022) Uno scenario che si era già prospettato da un paio di giorni, ma che ora è diventato ufficiale. Ilgraziebellissima vittoria sull’Ungheria di mercoledì ha agguantato il primo posto nel Girone A deidi, che vale dunque la qualificazione diretta ai quarti di. Una partita in meno da giocare, ma non solo: si è aperto un grande spiraglio per la banda di Carlo Silipo nella corsa verso il podio. Le azzurre infatti avranno unnettamente: lungo il cammino di Avegno e compagne ci sarà la vincente di Nuova Zelanda-Francia, due avversarie tutt’altro che irresistibili.2022: il ...

Oggi, venerdì 24 giugno, i Mondiali 2022 disono proseguiti in quattro città dell'Ungheria: il Setterosa di Carlo Silipo, inserito nel Girone A, che si gioca a Budapest, ha vinto per 31 - 5 contro la Colombia, mentre nel ...https://www.oasport.it/2022/06/I Mondiali 2022 di pallanuoto femminile, archiviata la fase a gironi, si preparano ai match ad eliminazione diretta, in programma da domenica 26 giugno (ottavi) a sabato 2 luglio (finali), che ...Oggi, venerdì 24 giugno, i Mondiali 2022 di pallanuoto femminile sono proseguiti in quattro città dell'Ungheria: il Setterosa di Carlo Silipo, inserito nel Girone A, che si gioca a Budapest, ha vinto ...