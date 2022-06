Ostia, Flavio Insinna ospite al CPO per i 65 anni del Centro “Gennaro Di Rosa” (Di venerdì 24 giugno 2022) Ostia – Il conduttore e attore Flavio Insinna, protagonista del film “A Muso Duro”, ha visitato la storica struttura di Ostia, culla di numerosi campioni paraolimpici ed eccellenza internazionale nello sport per disabili. Un ospite d’eccezione ha visitato il Centro Paraplegici “Gennaro Di Rosa”, che ha da poco celebrato il suo 65esimo anniversario di attività. L’attore e conduttore Flavio Insinna ha incontrato i pazienti e gli operatori del CPO, ricevendo una caloRosa accoglienza. L’attore romano ha interpretato, nel film “A Muso Duro”, il Professore Antonio Maglio, medico Inail e attivista italiano, pioniere dello sport terapia e noto per la sua promozione dei Giochi ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022)– Il conduttore e attore, protagonista del film “A Muso Duro”, ha visitato la storica struttura di, culla di numerosi campioni paraolimpici ed eccellenza internazionale nello sport per disabili. Und’eccezione ha visitato ilParaplegici “Di”, che ha da poco celebrato il suo 65esimoversario di attività. L’attore e conduttoreha incontrato i pazienti e gli operatori del CPO, ricevendo una caloaccoglienza. L’attore romano ha interpretato, nel film “A Muso Duro”, il Professore Antonio Maglio, medico Inail e attivista italiano, pioniere dello sport terapia e noto per la sua promozione dei Giochi ...

