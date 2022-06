Nuoto, Thomas Ceccon e la settimana dei record: la medaglia nei 50 dorso, una ciliegina sulla torta (Di venerdì 24 giugno 2022) Siamo all’epilogo della settimana di gare in questi Mondiali 2022 di Nuoto in vasca lunga a Budapest (Ungheria). Indubbiamente, questa esperienza è stata magiara è stata funzionale a mettere in luce il talento di Thomas Ceccon, capace di migliorarsi sensibilmente in tutte le specialità individuali a cui ha preso. Il classe 2001 allenato da Alberto Burlina aveva iniziato il proprio incedere nei 50 delfino, chiudendo al quinto posto in Finale, portando il limite nazionale a 22.79. Un risultato indubbiamente condizionato anche da un programma che vedeva la vicinanza dei 100 dorso. Gara quest’ultima nella quale il salto di qualità è stato pazzesco: dal 52.30 delle Olimpiadi di Tokyo al 51.60 del record del mondo. Un differenziale di sette decimi di secondo che su un 100 metri è davvero ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Siamo all’epilogo delladi gare in questi Mondiali 2022 diin vasca lunga a Budapest (Ungheria). Indubbiamente, questa esperienza è stata magiara è stata funzionale a mettere in luce il talento di, capace di migliorarsi sensibilmente in tutte le specialità individuali a cui ha preso. Il classe 2001 allenato da Alberto Burlina aveva iniziato il proprio incedere nei 50 delfino, chiudendo al quinto posto in Finale, portando il limite nazionale a 22.79. Un risultato indubbiamente condizionato anche da un programma che vedeva la vicinanza dei 100. Gara quest’ultima nella quale il salto di qualità è stato pazzesco: dal 52.30 delle Olimpiadi di Tokyo al 51.60 deldel mondo. Un differenziale di sette decimi di secondo che su un 100 metri è davvero ...

