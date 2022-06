Numb | il nuovo singolo di Marshmello e Khalid | ecco il testo

(Di venerdì 24 giugno 2022) Entrerà in rotazione radiofonica da oggi venerdì 24 giugno “”, ilfrizzantissimodell’artista/producer da miliardi di streaminsieme alla superstar multiplatino! Il brano, dal ritornello ipnotico e dal sound estivo, ha totalizzato in pochi giorni milioni di stream. La star nominata ai Grammy Awardscontinua la sua ascesa oltre i confini del settore. Con singoli in vetta alle classifiche e collaborazioni con artisti del calibro di Juice WRLD, Halsey, Demi Lovato, Bastille, Kane Brown, Selena Gomez e Jonas Brothers, ha totalizzato quasi 12 miliardi di stream su Spotify. Con circa 40 milioni di ascoltatori mensili è uno dei 40 artisti più ascoltati nel mondo su Spotify e il terzo artista con più iscrizioni al proprio canale YouTube. ...

Iann Dior - Live Fast Die Numb (Radio Date: 24-06-2022)