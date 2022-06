Niente summit sull’Energia. L’Ue snobba la richiesta di Draghi (Di venerdì 24 giugno 2022) “Non ci sono piani per un summit straordinario a luglio”. È quanto si apprende da fonti europee mentre è ancora in corso il vertice dei leader. Ieri era stato il premier Mario Draghi a chiedere un vertice straordinario sull’Energia, con la proposta della Commissione sul Price cap al gas sul tavolo. E l’Italia aveva ottenuto delle prime, ufficiose aperture. La presidenza ceca, che entrerà in carica a luglio, non è contraria al summit a luglio ma a patto che si parli anche di inflazione. Fonti Ue: “Non ci sono piani per un summit straordinario sull’Energia a luglio” La proposta, sottolineano le fonti, “è stata avanzata da un leader”, cioè Draghi, ma non c’è stato un “seguito” e dunque, al momento, non ci sono le condizioni per prevedere un vertice straordinario. La ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) “Non ci sono piani per unstraordinario a luglio”. È quanto si apprende da fonti europee mentre è ancora in corso il vertice dei leader. Ieri era stato il premier Marioa chiedere un vertice straordinario, con la proposta della Commissione sul Price cap al gas sul tavolo. E l’Italia aveva ottenuto delle prime, ufficiose aperture. La presidenza ceca, che entrerà in carica a luglio, non è contraria ala luglio ma a patto che si parli anche di inflazione. Fonti Ue: “Non ci sono piani per unstraordinarioa luglio” La proposta, sottolineano le fonti, “è stata avanzata da un leader”, cioè, ma non c’è stato un “seguito” e dunque, al momento, non ci sono le condizioni per prevedere un vertice straordinario. La ...

ignaziocorrao : E nulla. Per 'il migliore', Super Mario, niente da fare al secondo giorno di summit. Secondo fonti Ue 'non ci sono… - xabelandrade : RT @ignaziocorrao: E nulla. Per 'il migliore', Super Mario, niente da fare al secondo giorno di summit. Secondo fonti Ue 'non ci sono piani… - 7marj : RT @ignaziocorrao: E nulla. Per 'il migliore', Super Mario, niente da fare al secondo giorno di summit. Secondo fonti Ue 'non ci sono piani… - ignaziocorrao : RT @ignaziocorrao: E nulla. Per 'il migliore', Super Mario, niente da fare al secondo giorno di summit. Secondo fonti Ue 'non ci sono piani… - sissiisissi2 : RT @direpuntoit: L'#Europa dice no a #Draghi: niente summit straordinario sull'#energia. -