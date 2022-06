Natalia Aspesi ridicolizza le femministe sui bagni trans | non è che date troppa importanza al fallo?

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 giugno 2022)ironizza sul dibattito suiche Repubblica propone da qualche settimana ai propri lettori e lo fa con un breve pezzo dal titolo che dice tutto: “Finiremo nell’harem con i”. Per dire, con ciò, che i luoghi riservati alle donne finiranno per aprirsi a quelle che, pur essendo provviste di pene, pretendono il salto di genere. Su Repubblica era stata Michela Marzano a porre il preblema delle donne col pene. Che per lei sono donne a tutti gli effetti. Marzano ha sentenziato che certo, le donne possono avere il pene, perché l’identità di genere non è legata al dato biologico. Cioè non è che se hai la vagina sei donna… E chi lo pensa, come la Rowling per esempio, fa parte della “comunità Terf”, sigla che sta per “radicali...