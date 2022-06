Moto2, risultati FP1 GP Olanda: Aron Canet in testa su circuito bagnato, Aldeguer secondo. Arbolino 5° (Di venerdì 24 giugno 2022) Si è da poco concluso il primo atto del Gran Premio d’Olanda 2022 per la Moto2, una prima sessione di prove libere caratterizzata dalla pioggia sul circuito di Assen e che ha visto primeggiare Aron Canet: il pilota spagnolo della Flexbox HP40 ha fatto registrare il miglior tempo della mattinata, 1:46.877, un gran giro viste le complicate condizioni della pista. secondo tempo per Fermin Aldeguer (+0.085), seguito in terza posizione da un altro spagnolo, Augusto Fernandez (+0.175); buon quarto tempo per Somkiat Chantra (+0.204), mentre chiude al quinto posto il migliore degli azzurri, Tony Arbolino (+0.246), seguito dal compagno di squadra Sam Lowes (+0.396). Ottima prestazione per Alessandro Zaccone che conclude in undicesima posizione, a un passo dalla ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Si è da poco concluso il primo atto del Gran Premio d’2022 per la, una prima sessione di prove libere caratterizzata dalla pioggia suldi Assen e che ha visto primeggiare: il pilota spagnolo della Flexbox HP40 ha fatto registrare il miglior tempo della mattinata, 1:46.877, un gran giro viste le complicate condizioni della pista.tempo per Fermin(+0.085), seguito in terza posizione da un altro spagnolo, Augusto Fernandez (+0.175); buon quarto tempo per Somkiat Chantra (+0.204), mentre chiude al quinto posto il migliore degli azzurri, Tony(+0.246), seguito dal compagno di squadra Sam Lowes (+0.396). Ottima prestazione per Alessandro Zaccone che conclude in undicesima posizione, a un passo dalla ...

