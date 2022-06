“Mercato delle vacche”. Il video che sbugiarda Di Maio (Di venerdì 24 giugno 2022) Non c’è nemmeno bisogno di aggiungere molto altro. Dopo la fondazione dei gruppi parlamentari dal nome imbarazzante (Insieme per il futuro), Luigi Di Maio dovrebbe smetterla di ascoltare gli opinionisti, di leggere i commenti della Rete o di crogiolarsi sui complimenti lui riservati dai governisti draghiani uniti. Dovrebbe solo scorrere un po’ indietro la sua bacheca Facebook e rivedersi questo suo post del gennaio 2017. Un post invecchiato malissimo. Scriveva Di Maio: “In Italia, oltre ai furbetti del cartellino, abbiamo i voltagabbana del Parlamento. Dal 2013 ad oggi, ci sono stati 388 cambi di partito! Alcuni parlamentari hanno cambiato partito anche 6 volte negli ultimi 4 anni. Pensate che la terza forza politica del Senato e della Camera è il gruppo misto. Alla Camera siamo partiti all’inizio della legislatura con meno di 10 gruppi ed oggi ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 24 giugno 2022) Non c’è nemmeno bisogno di aggiungere molto altro. Dopo la fondazione dei gruppi parlamentari dal nome imbarazzante (Insieme per il futuro), Luigi Didovrebbe smetterla di ascoltare gli opinionisti, di leggere i commenti della Rete o di crogiolarsi sui complimenti lui riservati dai governisti draghiani uniti. Dovrebbe solo scorrere un po’ indietro la sua bacheca Facebook e rivedersi questo suo post del gennaio 2017. Un post invecchiato malissimo. Scriveva Di: “In Italia, oltre ai furbetti del cartellino, abbiamo i voltagabbana del Parlamento. Dal 2013 ad oggi, ci sono stati 388 cambi di partito! Alcuni parlamentari hanno cambiato partito anche 6 volte negli ultimi 4 anni. Pensate che la terza forza politica del Senato e della Camera è il gruppo misto. Alla Camera siamo partiti all’inizio della legislatura con meno di 10 gruppi ed oggi ...

