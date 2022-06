Marco Fantini e Beatrice Valli chi sono? Dove vivono? Perché sono famosi? Tutto sui due neo sposi (Di venerdì 24 giugno 2022) Marco Fantini e Beatrice Valli, dopo la loro partecipazione a Uomini e Donne, hanno coronato il loro sogno d’amore. Il due, già genitori di Bianca e Azzurra, si sono uniti in matrimonio a maggio del 2022. Tutto sui due neo sposi! Leggi anche: Nicolas Bovi, ex di Beatrice Valli, Perché non c’era al matrimonio con... Leggi su donnapop (Di venerdì 24 giugno 2022), dopo la loro partecipazione a Uomini e Donne, hanno coronato il loro sogno d’amore. Il due, già genitori di Bianca e Azzurra, siuniti in matrimonio a maggio del 2022.sui due neo! Leggi anche: Nicolas Bovi, ex dinon c’era al matrimonio con...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Beatrice Valli e Marco Fantini stasera su Real Time: tutto sulla loro storia #Gossipitaliano #gossipUSA… - giovannizambito : Beatrice Valli e Marco Fantini - Una storia d'amore: su Real Time i preparativi, le curiosità e l’attesissimo matri… - DonnaGlamour : Ecco quando e dove vedere il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini in TV - zazoomblog : Beatrice Valli e Marco Fantini matrimonio: quando va in onda in tv? Data canale quante puntate video - #Beatrice… - Cmarti_10 : @itisnicoleeee Come Marco fantini che l’ha fatta nel giorno del suo compleanno a Parigi ?? -