Ma a Napoli ci sono troppi turisti? (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sabato scorso, l’aeroporto di Capodichino ha segnato il record di arrivi in città. Lo ha svelato il sindaco Gaetano Manfredi questa mattina, a margine dell’incontro, tenutosi presso il Museo Archeologico, nel quale si è annunciata l’apertura al pubblico di un’altra perla del nostro patrimonio culturale: l’ipogeo dei Cristallini, alla Sanità. Viene il dubbio, o forse qualcosa di più, che la città sia ancora sostanzialmente impreparata davanti a questo afflusso così massiccio di visitatori. Certo, meglio l’abbondanza che la penuria. Sta di fatto che con l’overtourism, il sopraffollamento turistico, è un’arma a doppio taglio perchè, prima della destagionalizzazione, del decentramento e del numero chiuso modello-Venezia, mette a nudo tutte le fragilità di una città soprattutto se di per sè è già fragile sotto vari ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sabato scorso, l’aeroporto di Capodichino ha segnato il record di arrivi in città. Lo ha svelato il sindaco Gaetano Manfredi questa mattina, a margine dell’incontro, tenutosi presso il Museo Archeologico, nel quale si è annunciata l’apertura al pubblico di un’altra perla del nostro patrimonio culturale: l’ipogeo dei Cristallini, alla Sanità. Viene il dubbio, o forse qualcosa di più, che la città sia ancora sostanzialmente impreparata davanti a questo afflusso così massiccio di visitatori. Certo, meglio l’abbondanza che la penuria. Sta di fatto che con l’overtourism, il sopraffollamentoco, è un’arma a doppio taglio perchè, prima della destagionalizzazione, del decentramento e del numero chiuso modello-Venezia, mette a nudo tutte le fragilità di una città soprattutto se di per sè è già fragile sotto vari ...

FBiasin : Le ultime 5 dell'#Inter: Roma-Inter Inter-Sassuolo Napoli-Inter Inter-Atalanta Torino-Inter Il tifoso pessimista… - Link4Universe : Una coppia cerca una casa in affitto ma viene rifiutata perché sono due ragazze lesbiche. Non manca il classico: 'n… - Errorigiudiziar : #17giugno '83 «Il processo a #EnzoTortora viene fatto tramite indiscrezioni che dal palazzo di giustizia di Napoli… - arcanodavvero : RT @539th: L'ospedale Cardarelli di Napoli restringe temporaneamente gli accessi ai pazienti in Codice Rosso perchè non ci sono posti letto… - AndreaStair : RT @539th: L'ospedale Cardarelli di Napoli restringe temporaneamente gli accessi ai pazienti in Codice Rosso perchè non ci sono posti letto… -