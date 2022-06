Lory Del Santo accusa Nicolas Vaporidis: scoppia il cracker gate (Di venerdì 24 giugno 2022) Il retroscena di Lory Del Santo Non si placa la furia di Lory Del Santo. Da quando la showgirl è stata eliminata da L’Isola dei Famosi infatti ne ha avute per tutti. Solo poche ore fa nel corso di un’intervista a noi di Novella2000 l’ex naufraga ha sparato a zero non solo sui suoi compagni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 24 giugno 2022) Il retroscena diDelNon si placa la furia diDel. Da quando la showgirl è stata eliminata da L’Isola dei Famosi infatti ne ha avute per tutti. Solo poche ore fa nel corso di un’intervista a noi di Novella2000 l’ex naufraga ha sparato a zero non solo sui suoi compagni L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

redazionerumors : #MarcoCucolo si racconta. Ai microfoni di - __Fabiana___ : Lory Del Santo, nel tentativo di screditare per l'ennesima volta Nicolas, invece conferma che è l'unico onesto. Dur… - StraNotizie : Lory Del Santo su Nicolas Vaporidis e quel pacchetto di cracker nascosto a L’Isola dei Famosi… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… - anna_rattenni : RT @PrincipessaMon3: Non avevo dubbi che potevo fidarmi del giudizio di luca! Votiamo nick! Non mi è piaciuto insieme a lory, ma è una pers… -