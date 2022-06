LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Spagna in testa dopo otto coppie, Minisini e Ruggiero in acqua per ultimi (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Spazio ora ai costaricensi Javier Enrique Ruisanchez Torres Zayas e Nicolle Adriana Torrens. 10.49 Quinti Ferreira e Regly con 77.2333 (23.3000, 30.9333, 23.0000). 10.45 È il turno dei brasiliani Fabiano Ferreira e Gabriela Regly. 10.43 Strugnell e Sweeney totalizzano 63.6000 punti e vanno in ottava e ultima posizione. 10.40 Tocca ai sudafricani Laura Strugnell e Ayrton Sweeney. 10.38 Quinta piazza per Solymosy e Solymosyova con 73.8333 (22.4000, 29.7333, 21.7000). 10.35 È il momento degli slovacchi Jozef Solymosy e Silvia Solymosyova. 10.33 Garcia e Ribes passano in testa con 86.1667 (25.6000, 34.6667, 25.9000). 10.28 Spazio ora agli spagnoli Emma Garcia e Pau Ribes. 10.27 Seconda piazza per Cerquera Hatiusca e Sanchez con 81.4667 (24.4000, 32.2667, 24.8000). 10.24 Vanno ora in scena i ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 Spazio ora ai costaricensi Javier Enrique Ruisanchez Torres Zayas e Nicolle Adriana Torrens. 10.49 Quinti Ferreira e Regly con 77.2333 (23.3000, 30.9333, 23.0000). 10.45 È il turno dei brasiliani Fabiano Ferreira e Gabriela Regly. 10.43 Strugnell e Sweeney totalizzano 63.6000 punti e vanno in ottava e ultima posizione. 10.40 Tocca ai sudafricani Laura Strugnell e Ayrton Sweeney. 10.38 Quinta piazza per Solymosy e Solymosyova con 73.8333 (22.4000, 29.7333, 21.7000). 10.35 È il momento degli slovacchi Jozef Solymosy e Silvia Solymosyova. 10.33 Garcia e Ribes passano incon 86.1667 (25.6000, 34.6667, 25.9000). 10.28 Spazio ora agli spagnoli Emma Garcia e Pau Ribes. 10.27 Seconda piazza per Cerquera Hatiusca e Sanchez con 81.4667 (24.4000, 32.2667, 24.8000). 10.24 Vanno ora in scena i ...

